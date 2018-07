Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat auch am Donnerstag kräftig zugelegt. Konjunkturdaten aus China und die Waffenruhe im Nahen Osten hielten den Stimmungspegel nach bislang durchweg positivem Wochenverlauf oben.

Zudem besorgte sich Spanien problemlos frisches Kapital. Der Dax gewann 0,86 Prozent auf 7247 Punkte und hat damit in der bisherigen Wochenbilanz mehr als 4 Prozent gewonnen. Für den MDax ging es um 0,83 Prozent auf 11 368 Punkte nach oben, während der TecDax um 1,25 Prozent auf 821 Punkte zulegte.

Chinas Industrie kam nach einer längeren Schwächephase wieder stärker in Schwung. Händler sprachen ansonsten von einem flauen Handel, da die US-Börsen wegen des Thanksgiving-Feiertages geschlossen blieben.

Besonders gefragt waren die Papiere der Lufthansa mit einem Aufschlag von 4,44 Prozent, dicht gefolgt von den Aktien der Commerzbank. Auch die konjunktursensiblen Titel von ThyssenKrupp schlossen sich nach vorbörslichen Verlusten dem freundlichen Trend an, auch wenn sich einem Bericht der «Süddeutschen Zeitung» zufolge der Verkauf der neuen Stahlwerke in Brasilien und in den USA länger hinziehen wird als gedacht.

FMC gehörten dagegen mit minus 0,27 Prozent zu den lediglich vier Dax-Verlierern. Ein Analyst verwies auf einen Medienbericht über gestiegene Bedenken hinsichtlich möglicher Einschnitte bei den Kostenerstattungen für Dialysebehandlungen in den USA. Sollte der US-Staat die Kostenerstattung reduzieren, wären die aktuellen Gewinnerwartungen des Unternehmens zu hoch, gab der Experte zu bedenken.

Im MDax verbesserten sich Celesio-Aktien nach einem Bericht der «Financial Times Deutschland» um überdurchschnittliche 1,94 Prozent. Nach Informationen des Blattes sondiert der Vorstandschef des Pharmagroßhändlers, Markus Pinger, Alternativen zum Mehrheitsaktionär Haniel. Der Vorstoß von Pinger sei das Ergebnis der schwachen Finanzlage Haniels mit hohen Schulden, hieß es in dem Bericht. Haniel selbst dementierte dies gegenüber der Zeitung zwar, für Übernahmefantasie sorgte der Bericht dennoch.

United Internet legten im TecDax nach Zahlen um 3,71 Prozent zu. Der Internetdienstleister rund um 1&1, GMX und Web.de hatte im dritten Quartal dank starker Geschäfte mit neuen Produkten den Umsatz gesteigert und die Jahresprognose bestätigt. Analysten bewerteten das Zahlenwerk überwiegend positiv.

Am deutschen Anleihemarkt stieg die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,12 Prozent am Vortag auf 1,15 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,20 Prozent auf 134,57 Punkte. Der Bund Future sank um 0,12 Prozent auf 142,10 Punkte. Der Kurs des Euro legte derweil zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2893 (Mittwoch: 1,2805) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7756 (0,7809) Euro.