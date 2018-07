São Paulo (AFP) Wegen einer Welle der Gewalt im Zusammenhang mit einem Konflikt zwischen einer Gefängnisbande und Polizisten ist der Sicherheitschef der brasilianischen Millionenstadt São Paulo zurückgetreten. Antonio Ferreira Pinto werde durch den früheren Staatsanwalt Fernando Grella Vieira ersetzt, berichtete die Nachrichtenseite "G1" am Mittwoch (Ortszeit). Seit Oktober sollen Berichten zufolge 300 Menschen bei den gewalttätigen Zusammenstößen getötet worden sein, ein Drittel davon Angehörige der Militärpolizei. Es soll sich dabei um einen Rachefeldzug der Gefängnisbande PCC handeln, die von der Haft aus Morde an Polizisten in Auftrag gegeben haben soll.

