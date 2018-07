Peking (AFP) Die chinesische Polizei hat 90 Mitglieder eines Rings von Kindesentführern festgenommen und 28 Kinder aus ihrer Gewalt befreit. Die Festgenommenen hätten die Kinder verschleppt und sie zu Diebstählen gezwungen, berichtete die staatliche Tageszeitung "China Daily" am Donnerstag unter Berufung auf die Regierung in der Hauptstadt Peking. Die Kinder mussten demnach etwa in Einkaufszentren und Bahnhöfen auf Diebestour gehen.

