Peking (AFP) Die Konjunktur in China zieht offenbar wieder an: Erstmals seit 13 Monaten legte die Industrieproduktion der Volksrepublik wieder zu, wie die Großbank HSBC am Donnerstag aufgrund vorläufiger Daten berichtete. Der von der Bank ermittelte Einkaufsmanagerindex für November lag bei 50,4 Punkten und damit erstmals seit 13 Monaten wieder über der Marke von 50 Punkten, ab der die Analysten von einem Wachstum in der Schlüsselbranche ausgehen. "Das bedeutet, dass die wirtschaftliche Erholung sich verstärkt", erklärte der HSBC-Chefvolkswirt für China, Qu Hongbin.

