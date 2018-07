Berlin (AFP) Der teils heftig ausgetragene Streit im Vorstand der Piratenpartei soll auf dem Parteitag in Bochum nur am Rande thematisiert werden. "Ich habe für Freitagabend eingeladen zu einer Feedbackrunde, da können dann alle Piraten ihre Kritik am Bundesvorstand herausrufen", sagte Piraten-Chef Bernd Schlömer am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Etwa 150 Piraten hätten sich für das Treffen schon angemeldet.

