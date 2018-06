Paris (AFP) Wenige Wochen vor den großen Feierlichkeiten zum deutsch-französischen Freundschaftsvertrag in Berlin hat ein Abgeordneter in Paris gefordert, die Delegation aus Frankreich wegen der Sparzwänge deutlich zu verkleinern. Der konservative Abgeordnete Yves Nicolin schrieb in einem Brief an den französischen Parlamentspräsidenten, der AFP am Donnerstag vorlag, dieser solle auf die vorgesehene Einladung der 577 Abgeordneten der Nationalversammlung nach Berlin verzichten. Stattdessen sollten nur wenige Vertreter aller Fraktionen nach Deutschland entsandt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.