Berlin (AFP) Bei der Suche nach einem Espresso-Vollautomaten als Weihnachtsgeschenk sind die Unterschiede bei Preis und Qualität laut Stiftung Warentest groß. Von den 14 getesteten Maschinen zwischen 310 und rund 1000 Euro erhielten aber mehr als die Hälfte die Note "Gut", wie die Zeitschrift "test" am Donnerstag in ihrer Dezember-Ausgabe berichtet. Die meisten Vollautomaten brühten einen "guten" Espresso. Auch das Aufschäumen der Milch gelinge in den meisten Fällen.

