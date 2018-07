Brüssel (dpa) - Beim Sondergipfel zum EU-Haushalt in Brüssel ist keine Einigung in Sicht. Deutschland und Großbritannien bleiben bei ihren harten Sparforderungen. Laut Diplomaten forderte Kanzlerin Angela Merkel zusätzliche Einsparungen in Höhe von 30 Milliarden Euro gegenüber dem Vorschlag von Ratspräsident Herman Van Rompuy, der bereits 80 Milliarden weniger gegenüber dem ursprünglichen Entwurf vorgeschlagen hatte. Es geht um die Finanzplanung der EU bis 2020. Ärmere Länder sind gegen Kürzungen, sie würden von einem höheren Finanzrahmen profitieren.

