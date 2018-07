Straßburg (dpa) - Lebenden Haifischen dürfen künftig in der EU keine Flossen mehr abgeschnitten werden. In einigen Monaten ist voraussichtlich verboten, die verstümmelten Raubfische lebend ins Meer zurückzuwerfen, wo sie qualvoll verenden. Das EU-Parlament in Straßburg hat dieser Praxis mehrheitlich einen Riegel vorgeschoben. Das sogenannte «Finning» ist zwar in der Europäischen Union seit 2003 verboten, doch Spanien und Portugal nutzen Ausnahmeregelungen. Haifischflossen sind besonders in Asien eine begehrte Delikatesse.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.