Brüssel (AFP) Die Europäische Kommission hat die Großfusion der beiden Schweizer Rohstoff-Konzerne Glencore und Xstrata unter einer Auflage genehmigt. Glencore müsse seine Zusammenarbeit in Europa mit dem weltweit größten Zinkhersteller beenden, Nyrstar aus Belgien, teilte die Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. So sei gewährleistet, dass Unternehmen wie Automobilhersteller und Betriebe für die Oberflächenbeschichtung auch weiterhin zu günstigen Preisen und guter Qualität zum Wohle des europäischen Verbrauchers produzieren könnten.

