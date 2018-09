São Paulo (SID) - Im letzten Rennen ließ er sich extra fünf Plätze zurückversetzen, doch beim Heimspiel in São Paulo will der Brasilianer Felipe Massa seinem Ferrari-Kollegen Fernando Alonso im Titelkampf gegen Sebastian Vettel nicht den Sieg überlassen. "Dieses Rennen bedeutet mir sehr viel, deshalb will ich gewinnen", sagte der in São Paulo geborene Formel-1-Pilot: "Ich hoffe aber, dass Fernando hinter mir Zweiter wird und das für den WM-Titel reicht." Der Spanier hat aktuell 13 Punkte Rückstand auf WM-Spitzenreiter Vettel.

Massa hat allerdings seit vier Jahren kein einziges Rennen gewonnen. Das letzte gewann er 2008 ausgerechnet in São Paulo, wo er sich sogar wenige Minuten als Weltmeister fühlen durfte, ehe ihm Lewis Hamilton die Krone doch noch entriss.