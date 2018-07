München (SID) - Franz Beckenbauer steht für den Posten als Präsident des Fußball-Weltverbandes FIFA nicht zur Verfügung. "In diesem Leben nicht mehr, vielleicht im nächsten Leben. Vielleicht in 200.000 Jahren", sagte der 67-Jährige am Mittwoch im Pay-TV-Sender Sky. Brasiliens Fußball-Star Romario hatte den "Kaiser" als FIFA-Präsident und Nachfolger des umstrittenen Joseph S. Blatter erneut ins Gespräch gebracht. Der Schweizer ist bis 2015 als FIFA-Boss gewählt und befindet sich in seiner vierten Amtszeit.