Charkow (dpa) - Mit seinen Jungspunden hat Bayer Leverkusen bei Metalist Charkow das Endspiel um den Gruppensieg in der Europa League verloren.

Durch die 0:2 (0:0)-Niederlage in der Ukraine haben die Leverkusener keine Chance mehr auf die Spitzenposition in der Gruppe K, sind aber auch von Platz zwei nicht mehr zu verdrängen. Leverkusen muss damit in der Zwischenrunde Mitte Februar im Rückspiel auswärts antreten - fraglos ein Handicap. Das letzte Gruppenspiel gegen Rosenborg Trondheim am Nikolaus-Tag im heimischen Stadion ist bedeutungslos geworden.

Nach nur 38 Sekunden in der zweiten Halbzeit bezwang der Argentinier Cristaldo am Donnerstag vor 38 000 Zuschauern im Metalist-Stadion die Leverkusener Abwehr, die auf der europäischen Fußball-Bühne zuvor 412 Minuten ohne Gegentor geblieben war. Mit einem technischen Kabinettstückchen sorgte der Brasilianer Cleiton in der 85. Minute dann für die Entscheidung.

Damit gibt es in den europäischen Wettbewerben kein Team mehr ohne Gegentreffer. Das letzte Europapokal-Gegentor hatte Bayer übrigens noch in der Champions League des Vorjahres in Barcelona kassiert. Kein Geringerer als Weltfußballer Lionel Messi war der Torschütze gewesen

Sascha Lewandowski und Sami Hyypiä hatten ihr Team nach dem 2:0-Sieg in der Bundesliga gegen Schalke fast komplett umgekrempelt. Gonzalo Castro, André Schürrle, Stefan Kießling, Ömer Toprak, Hamime Hosogaj, Lars Bender und Simon Rolfes waren nicht dabei. Lediglich Schürrle werde geschont, alle anderen seien mehr oder weniger angeschlagen, meinte Trainer Lewandowski. So standen unter anderem Kolja Pusch, Dominik Kohr und Tobias Steffen, die sonst für die U 23 auflaufen, in der Startformation. «Die jungen Spieler können sich heute beweisen», sagte der Trainer.

Nach einer Viertelstunde wurden die Bayer-Junioren keck. Der 18-jährige Brasilianer Carlinhos (19.) vergab die erste Chance knapp. Etwas später hatte der etabilierte Renato Augusto die Führung auf dem Fuß. Wenige Minuten vor der Pause traf Junior Fernandes nach einer feinen Kombination mit Renato Augusto sogar die Latte - es war der sechste Aluminium-Treffer der Bayer-Elf im laufenden Europa-League-Wettbewerb.

Mit Schwung kamen die Hausherren aus der Kabine. Der Brasilianer Fininho spielte aus der eigenen Hälfte in den Lauf von Cristaldo, der Leno keine Chance ließ. Bayer kam danch nicht mehr richtig in Schwung. Auch die Einwechslung von Bayer-Toptorjäger Kießling (78. Minute) brachte nichts. Das Tor erzielten die Hausherren. Sie haben nun vor dem letzten Gruppenspiel drei Punkte Vorsprung vor Leverkusen und den direkten Vergleich gewonnen.