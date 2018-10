London (AFP) Vor dem Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel deutet sich im Streit um das Mehrjahresbudget einem Zeitungsbericht zufolge ein Entgegenkommen Großbritanniens an. Premierminister David Cameron sei bereit, eine Obergrenze von 940 Milliarden Euro für den EU-Haushalt der Jahre 2014 bis 2020 zu akzeptieren, berichtete die britische Tageszeitung "Financial Times" am Donnerstag. "Wir haben den Eindruck, dass Herr Cameron bekommen hat, was er wollte", zitierte das Blatt einen EU-Vertreter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.