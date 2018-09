Paris (dpa) - Die Weltausstellung Expo zieht in fünf Jahren ins kasachische Astana. Diese Entscheidung gab das internationale Expo-Büro in Paris bekannt. Präsident Nursultan Nasarbajew würdigte die Vergabe an Astana als historisch. Kritiker werfen dem seit Sowjetzeiten herrschenden Nasarbajew die Unterdrückung Andersdenkender sowie Menschenrechtsverletzungen vor. Während der Expo werden in Astana fünf Millionen Besucher erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.