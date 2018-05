New York (dpa) - Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats haben die Waffenruhe im Nahen Osten ausdrücklich begrüßt. In einer Erklärung wurden alle Beteiligten aufgefordert, sich an die Vereinbarung zu halten und sie ernsthaft und mit gutem Willen umzusetzen. Die Feuerpause zwischen Israel und der Hamas ist das Ergebnis internationaler diplomatischer Bemühungen. Sie trat am Abend in Kraft und wurde bislang weitgehend eingehalten. Im Gazastreifen feierten Tausende das Ende der israelischen Bombardierungen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.