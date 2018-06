Berlin (dpa) - Nach der tödlichen Prügelattacke am Berliner Alexanderplatz ist ein dritter Haftbefehl gegen einen Verdächtigen erlassen worden. Der 21-Jährige sitze nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie Beteiligung an einer Schlägerei in Untersuchungshaft, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Der Mann sei aber nicht dringend verdächtig, an der tödlichen Attacke gegen Jonny K. beteiligt gewesen zu sein. Ihm werde vorgeworfen, einen anderen Helfer angegriffen zu haben. Von sechs Verdächtigen sind noch zwei auf der Flucht, einer ist auf freiem Fuß.

