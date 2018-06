Paris (dpa) - Gegen Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy wird in der Korruptions- und Spendenaffäre um L'Oréal-Erbin Liliane Bettencourt vorerst kein Anklageverfahren eingeleitet. Er konnte nach einer Vernehmung den Justizpalast in Bordeaux als «verdächtiger Zeuge» verlassen. Das bedeutet, dass Indizien für die Beteiligung an einer Straftat vorliegen, sie aber nicht für ein Anklageverfahren ausreichen. Es geht unter anderem um den Verdacht, Sarkozy könnte seinen Wahlkampf 2007 mit illegalen Bargeldspenden aus dem Milliardenvermögen der Bettencourt-Familie finanziert haben.

