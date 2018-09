Düsseldorf (dpa) - Unter ohrenbetäubendem Krach kreischender Fans sind am Donnerstagabend in Düsseldorf die ersten Gäste der Bambi-Gala eingetroffen. «Tageschau»-Sprecherin Judith Rakers und Schauspielerin Uschi Glas waren unter den Ersten auf dem roten Teppich.

Lange Robe und tiefes Dekolleté zeigten viele der weiblichen Gäste. Hunderte junge Fans warteten auf die britische Boygroup One Direction. Sobald der Name der fünfköpfigen Jungenband fiel, stieg der Kreischpegel gewaltig. Die Band bekommt einen Bambi in der Kategorie Pop International. Auch die Schauspielerin Salma Hayek und Popstar Céline Dion erhalten die Auszeichnung. Mehrere Preisträger waren aber noch nicht genannt worden.

