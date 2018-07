Maputo (AFP) Tausende Menschen werden nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International unrechtmäßig in Gefängnissen im südostafrikanischen Mosambik festgehalten. In vielen Fällen würden Bürger festgenommen, ohne dass ihnen ein Grund dafür genannt werde oder, dass sie einem Richter vorgeführt würden, berichtete die Organisation am Donnerstag. Opfer der Justiz seien oft Arme, die sich keinen Anwalt leisten könnten und auch nicht über ihre Rechte informiert würden. Auch Kinder würden Opfer von ungerechtfertigter Untersuchungshaft. Die Insassen blieben häufig über Jahre in maroden und überfüllten Gefängnissen.

