Sao Paulo (dpa) - Sebastian Vettel geht zuversichtlich in das titelentscheidende Saisonfinale der Formel 1 in Sao Paulo. «Wir sind in einer guten Position», sagte der Red-Bull-Pilot. «Der Kurs liegt unserem Auto.»

Vor dem Großen Preis von Brasilien am Sonntag führt der Titelverteidiger mit 13 Punkten vor Fernando Alonso im Ferrari. «Es wird schwierig, das aufzuholen», sagte der Spanier. «Aber wir haben nichts zu verlieren.» Wenn Vettel den Titel gewinne, werde er ihm gratulieren.

Michael Schumacher beendet indes nach diesem Grand Prix seine einmalige Karriere. «Ich verspüre keine Wehmut», versicherte der siebenmalige Formel-1-Weltmeister. Er gehe entspannt in sein letztes Rennen. «Wir sind nicht im WM-Kampf. Wir wollen das Beste rausholen und das Rennen so gut wie möglich genießen», sagte der Mercedes-Pilot.