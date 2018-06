Peshawar (AFP) Die pakistanischen Taliban haben Indien wegen der Hinrichtung des Mumbai-Attentäters Mohammed Kasab mit Vergeltung gedroht. "Wir werden Rache für Kasabs Martyrium nehmen", sagte ein Sprecher der Taliban-Dachorganisation Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) am Donnerstag per Telefon der Nachrichtenagentur AFP. Er forderte zugleich, dass der Leichnam des hingerichteten Pakistaners ins Heimatland überführt und an seine Familie übergeben werde. Sollte dies nicht geschehen, "wird unsere Reaktion noch härter ausfallen", sagte Ehsanullah Ehsan.

