Genf (AFP) Die Schweizer haben den Weg für eine mögliche landesweite Abschaffung der Pauschalbesteuerung für Reiche freigemacht. Die Volksinitiative "Schluss mit Steuerprivilegien für Millionäre" brachte die notwendigen 100.000 Unterschriften für ein Referendum zusammen, wie die Regierung in Bern am Donnerstag mitteilte. Die Abstimmung wird allerdings voraussichtlich erst in zwei Jahren stattfinden.

