Wiesbaden/Berlin (dpa) - Immer mehr Berufstätige entscheiden sich für ein Kind - und immer mehr Väter gehen in Elternzeit. Bei mehr als jedem vierten Kind steigt der Vater vorübergehend aus dem Job aus - ein neuer Rekord.

Das ergibt sich aus Daten des Statistischen Bundesamtes zu Eltern, deren Kinder zwischen April und Juni 2011 geboren wurden. Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) freut's - die Wirtschaft weniger.

Rufe nach kürzeren Elternzeiten und nach Abstrichen beim Elterngeld wies sie am Donnerstag entschieden zurück. «Familien sind aber nicht der Steinbruch der Wirtschaft zur Fachkräftesicherung», sagte Schröder in der Bundestagsaussprache über den Familienetat für das Jahr 2013. Abstriche am Elterngeld oder eine Verkürzung der Bezugsdauer werde sie nicht akzeptieren.

Die Wirtschaft habe es selbst in der Hand, Arbeitsplätze familienfreundlicher zu gestalten, damit junge Mütter und Väter mit Begeisterung wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehrten. Schröder verwies darauf, dass das Elterngeld mit 4,9 Milliarden Euro der größte Einzelposten in ihrem Etat sei.

Immer mehr Mütter und Väter, die Elterngeld bezogen, waren in den zwölf Monaten vor der Geburt des Kindes erwerbstätig, wie die Wiesbadener Statistiker mitteilten. Der Effekt ist bei Frauen deutlicher als bei Männern. 66 Prozent der 152 000 Mütter, die im zweiten Quartal 2011 ein Kind bekamen und danach Elterngeld erhielten, hatten zuvor gearbeitet. 2008 war das nur bei 55 Prozent der Frauen der Fall.

Auch bei Vätern zeigt sich diese Tendenz, wenn auch weniger stark. Den aktuellsten Zahlen zufolge hatten 89 Prozent der 43 000 Väter mit Elterngeld zuvor gearbeitet - im Gegensatz zu 82 Prozent im Jahr 2008.

Auch der Anteil der Kinder, deren Väter eine Auszeit nehmen, steigt weiter an. Er lag bei zwischen April und Juni 2011 geborenen Kindern bei 27,3 Prozent. «Damit wurde ein neuer Höchststand erreicht», wie das Bundesamt berichtete. Den höchsten Anteil an Vätern, die zuvor erwerbstätig waren, gab es mit rund 92 Prozent in Bayern, die geringsten Anteile mit 86 Prozent in Berlin und Bremen.

