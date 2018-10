Seoul (AFP) Bei einem Auffahrunfall zweier U-Bahnen im morgendlichen Berufsverkehr sind in Südkorea nach Angaben des Fernsehens mehr als 40 Menschen verletzt worden. Wie der Sender YTN am Donnerstag berichtete, blieb in der Hafenstadt Busan eine U-Bahn mit zahlreichen Pendlern in einem Tunnel wegen eines Motorproblems stehen. Eine zweite U-Bahn, die ihre Fahrgäste an einer Station herausließ und zum Geleiten des ersten Zuges geschickt wurde, rammte diesen aber aus Versehen bei hoher Geschwindigkeit in einer Kurve.

