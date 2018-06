New York (AFP) Die Polizei in New York hat einen mutmaßlichen Mörder festgenommen, der drei Menschen getötet haben soll. Es handle sich um einen 63-jährigen Mann, nach dem die Polizei in den vergangenen Tagen mit Fotos öffentlich gesucht hatte, teilte die Polizei in der US-Metropole am Mittwoch mit. Er habe in ersten Verhören belastende Aussagen gemacht, zudem sei die Tatwaffe in einer Tasche in der Wohnung seiner Freundin gefunden worden.

