Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn rechnet frühestens in zwei Monaten mit dem Einsatz von acht neuen ICE-Zügen, die eigentlich ab Dezember fahren sollten. Das sagte Bahn-Technikvorstand Volker Kefer in Berlin. Der Hersteller Siemens müsse die Software für die Zugsteuerung überarbeiten und dann die vorgeschriebenen Nachweise liefern. Das gehe nicht in Tagen oder Wochen, sagte Kefer. Die neuen Züge waren laut Bahn nicht für den neuen Fahrplan eingeplant, der vom 9. Dezember gilt. Deshalb gebe es nicht weniger Fahrzeuge als im letzten Winter, sagte der Bahnmanager Berthold Huber.

