Brüssel (AFP) Nach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat auch Frankreichs Staatschef François Hollande Zweifel an einem Erfolg des EU-Gipfels zum EU-Budget geäußert. Es sei "am wahrscheinlichsten", dass es keine Einigung geben werde, sagte Hollande am Freitagmorgen in Brüssel, nachdem die Beratungen unerwartet schnell vertagt wurden. "Das ist, was alle denken."

