Brüssel (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) glaubt nicht mehr an eine Einigung auf dem EU-Gipfel zum umstrittenen Billionen-Budget der Europäischen Union. "Ich glaube, dass wir auch in der Runde jetzt noch nicht da sein werden, wo wir hin müssen, nämlich zu einem einstimmigen Beschluss", sagte Merkel am Freitag in Brüssel. "Ich habe immer gesagt, dass es nicht dramatisch ist, wenn wir heute das nur als erste Etappe nehmen."

