Mölln (AFP) 20 Jahre nach den rechtsextremen Brandanschlägen in Mölln mit drei Toten hat die schleswig-holsteinische Stadt am Freitag mit einer Gedenkveranstaltung an die Geschehnisse erinnert. Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) rief die Menschen auf, sich gegen Rechtsextremismus und für Demokratie einzusetzen. Staatliche Programme würden nichts nützen, "wenn keine Menschen da wären, die mithelfen. Menschen, die da anpacken, wo sie gerade stehen, mit Mitteln, die sie gerade haben", sagte Albig laut Redetext.

