Brüssel (AFP) Die NATO ist den Ansprüchen der Türkei auf die Kommandogewalt bei einem erwarteten Patriot-Einsatz an der Grenze zu Syrien entgegengetreten. Die Befehlsverantwortung werde beim Oberkommandierenden des Bündnisses, James Stavridis, liegen, erklärte eine NATO-Sprecherin am Freitag. Dieser werde die Verantwortung dann an die Kommandierenden der NATO vor Ort übertragen. Die Türkei hatte am Donnerstag Ansprüche auf die Kommandogewalt über die erwarteten NATO-Raketenabwehrsysteme vom Typ Patriot erhoben.

