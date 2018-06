Berlin (AFP) Vor dem SPD-Parteikonvent haben die Sozialdemokraten für ihren Kompromiss zur Rentenpolitik geworben. SPD-Chef Sigmar Gabriel widersprach am Freitag im ARD-"Morgenmagazin" jenen Kritikern, die einen Verbleib des Rentenniveaus bei 50 Prozent für nicht finanzierbar halten. Bereits jetzt gehe die Deutsche Rentenversicherung davon aus, dass das Niveau nicht unter 48 Prozent sinken werde, sagte Gabriel. "Und die anderen zwei Prozentpunkte werden wir schaffen durch das, was wir am Wochenende beraten."

