Passau (AFP) In der Diskussion über die Höhe der Hartz-IV-Sätze hat Verdi-Chef Frank Bsirske eine Anhebung gefordert. "Durch die Inflation ist der Regelsatz in den letzten zehn Jahren real gesunken. Eine deutliche Erhöhung ist überfällig", sagte der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft der "Passauer Neuen Presse" (Freitagsausgabe). Die Grünen waren am Donnerstag im Bundestag mit einem Vorstoß gescheitert, den Hartz-IV-Satz von 374 Euro auf 420 Euro im Monat zu erhöhen. Sowohl Schwarz-Gelb als auch die SPD lehnten den Antrag ab.

