São Paulo (SID) - Der Mexikaner Esteban Gutiérrez wird 2013 nun auch offiziell Teamkollege von Nico Hülkenberg bei Sauber. Der Rennstall teilte am Freitag mit, den 21-Jährigen als Nachfolger seines Landsmannes Sergio Pérez, der in der kommenden Saison von Sauber zu McLaren wechselt, zu engagieren. Pérez wird bei McLaren Nachfolger des zu Mercedes weiterwandernden Lewis Hamilton.

Gutiérrez wird den Japaners Kamui Kobayashi beerben, der bis zuletzt auf einen Verbleib gehofft hatte. Der Mexikaner war 2012 mit drei Siegen Dritter in der Nachwuchsserie GP2 geworden und für Sauber bereits vereinzelt an Freitagen zu Einsätzen als Testfahrer gekommen. Diese Rolle soll künftig der Niederländer Robin Frijns übernehmen. Hülkenberg wechselt in der kommenden Saison von Force India zu Sauber.

Bereits am Donnerstag hatte sich Pérez verquatscht und die Personalentscheidung verkündet. "Die Bestätigung Estebans ist sehr wichtig für Mexiko", sagte Pérez in São Paulo, wo am Wochenende das letzte Saisonrennen stattfindet.