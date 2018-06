Marseille (AFP) In einem tödlichen Bandenkrieg in der südfranzösischen Stadt Marseille gibt es offenbar ein weiteres Opfer. Vor einer Bar in der Küstenstadt wurde am Freitagabend ein Mann erschossen, wie aus Ermittlerkreisen verlautete. Der 28-Jährige sei von zwei Kugeln getroffen worden, davon eine in den Kopf. Die herbeigeeilten Rettungskräfte hätten vergeblich versucht, ihn wiederzubeleben. Nach Angaben der örtlichen Sicherheitsbehörde war das Opfer der Polizei bekannt. Der Mann sei zum Zeitpunkt der Tat zu Fuß unterwegs gewesen. Drei Männer in einem Auto hätten auf ihn gewartet.

