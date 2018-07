São Paulo (dpa) - Gut anderthalb Jahre vor Beginn der Heim-WM hat Fußball-Rekordweltmeister Brasilien seinen Nationaltrainer Mano Menezes entlassen. Die Entscheidung fiel bei einem Spitzentreffen des Fußballverbandes CBF in São Paulo. Der gesamte Trainerstab sei entlassen worden, teilte der Verband auf seiner Internetseite mit. Der 50-jährige Menezes war in den vergangenen Monaten immer stärker in die Kritik geraten, nachdem die Seleção im Sommer in London Olympia-Gold verpasst hatte.

