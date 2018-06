Manchester (SID) - Kaum im Amt, hat sich Teammanager Rafael Benitez von Champions-League-Sieger FC Chelsea Sticheleien seiner Kollegen anhören müssen. "Rafa Benitez ist ein ziemlicher Glückspilz. In zwei Wochen könnte er zwei Klub-Weltmeisterschaften in seiner Vita stehen und mit beiden Mannschaften nichts zu tun gehabt haben", sagte Alex Ferguson vom englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United und drückte sein Bedauern über die Entlassung von Roberto Di Matteo aus.

Benitez hatte im Juni 2010 José Mourinho als Trainer bei Inter Mailand abgelöst und kurz vor seiner Entlassung im Dezember die Klub-WM gewonnen. Mit dem FC Chelsea tritt Benitez in diesem Wettbewerb am 13. Dezember in Japan an.

Stattdessen hätte Ferguson dem entlassenen Di Matteo, der mit den "Blues" im Mai Bayern München den Traum vom Champions-League-Sieg im eigenen Stadion vermiest hatte, den Titel bei der Klub-WM gegönnt. "Es ist ziemlich erstaunlich, dass du den FA-Cup und die Champions League gewinnst und entlassen wirst. Man hätte ihm die Chance auf diesen Sieg geben müssen. Es ist sehr schade für ihn."

Dennoch hofft Ferguson auf einen gelungenen Auftakt für Benitez, der am Sonntag in der Premier League Titelverteidiger Manchester City empfängt: "Ich hoffe, er hat ein glückliches Händchen." Der FC Chelsea hatte Di Matteo am Mittwoch, einen Tag nach der 0:3-Pleite in der Königsklasse bei Juventus Turin, entlassen und wenige Stunden später Benitez bis Saisonende verpflichtet.