Nyon (SID) - Mit vier Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage hat die Bundesliga in dieser Woche ihre Aufholjagd in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) fortgesetzt. Deutschland (70,757 Punkte) ist weiter Dritter und rückte erneut näher an die zweitplatzierten Engländer (74,963) heran. Auf Platz vier folgt mit großem Abstand Italien (57,481). Spitzenreiter ist weiterhin unangefochten Spanien (79,311). Fünfter bleibt Frankreich (54,833).

Als Belohnung für die guten Leistungen in den vergangenen Jahren durfte Deutschland für die Saison 2012/13 wieder vier Champions-League-Teilnehmer (3 Direktstarter plus 1 Qualifikant) stellen. Das war zuvor letztmals in der Saison 2001/02 der Fall gewesen.