Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim muss in den nächsten vier bis sechs Wochen auf Nachwuchsspieler Filip Malbasic verzichten. Wie Untersuchungen ergaben, hat sich der 20-jährige Serbe im Testspiel der Kraichgauer gegen Astoria Walldorf (9:0) am vergangenen Dienstag eine schwere Stauchung eines Wirbelgelenks in der Lendenwirbelsäule zugezogen. Offensivspieler Malbasic war bislang in dieser Saison weder in der Bundesliga noch im DFB-Pokal eingesetzt worden.