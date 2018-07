London (AFP) Die Ablehnung eines Demobandes der Beatles durch das Plattenlabel Decca gilt als einer der größten Fehler der Musikgeschichte - nun ist das legendäre Tonband wieder aufgetaucht und wird versteigert. Die Originalaufnahmen sollen am Dienstag im Londoner Auktionshaus Fame Bureau unter den Hammer kommen, bei einem Startpreis von 30.000 Pfund (etwa 37.000 Euro), wie britische Medien am Freitag berichteten. Nicht erworben werden können die Rechte an den Songs. Von dem Band gibt es Raubkopien; nur wenige kamen aber bislang in den Genuss des Originals, dessen außergewöhnliche Tonqualität gerühmt wird.

