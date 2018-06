Berlin (dpa) - Eine Mehrheit der Deutschen lehnt die geplante Entsendung von Bundeswehrsoldaten und «Patriot»-Raketenabwehrsystemen an die türkisch-syrische Grenze ab. 59 Prozent halten den Einsatz für falsch, wie eine Infratest-dimap-Erhebung ergab. 36 Prozent befürworten ihn. Eine Mehrheit für den Einsatz gebe es derzeit in keiner Anhängerschaft der im Bundestag vertretenen Parteien, hieß es. Selbst in den Reihen von CDU und CSU überwiege derzeit die Ablehnung.

