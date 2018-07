München (dpa) - Volkswirte der Banken sehen die Stimmung der deutschen Wirtschaft weiter auf Talfahrt. Das ifo-Institut veröffentlicht heute seinen Geschäftsklimaindex für November.

Mit Blick auf die Schuldenkrise und Rezession in Südeuropa erwarten die Bankexperten den siebten Rückgang in Folge. Vor allem bei der aktuellen Geschäftslage sehen sie eine kräftige Eintrübung. In der Euro-Schuldenkrise sei keine Lösung in Sicht, erklärten die Volkswirte der Bank HSBC Trinkaus. Die Rezession in den Krisenstaaten lasse die Nachfrage nach deutschen Produkten schrumpfen. Die Postbank erwartet, dass die deutsche Wirtschaft in den nächsten Monaten im Konjunkturtal verharrt und es erst im Frühjahr langsam besser wird.