Hamburg (dpa) - Der Medienkonzern Gruner + Jahr stellt seine tägliche Wirtschaftszeitung «Financial Times Deutschland» ein. Das Traditionsmagazin «Capital» soll von Berlin aus weitergeführt werden, wie der Verlag in Hamburg mitteilte. Die letzte Ausgabe sei für den 7. Dezember geplant. Für die beiden Titel «Impulse» und «Börse Online» wird geprüft, ob sie verkauft werden oder ob sie durch ein Management-Buy-Out - also die Übernahme durch verlagsinterne Manager - weitergeführt werden können. Von diesen Maßnahmen sind direkt 314 Mitarbeiter betroffen, weitere 50 in angrenzenden Verlagsbereichen.

