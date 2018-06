Baden-Baden (dpa) - Regisseur Volker Schlöndorff hat den Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste gewonnen. Die ARD-Produktion «Das Meer am Morgen» wurde beim Festival in Baden-Baden ausgezeichnet. Schlöndorff schrieb das Drehbuch und führte Regie bei dem Film, in dem es um die Hinrichtung eines 17-jährigen Flugblattaktivisten während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich geht. Der Preis für eine herausragende darstellerische Leistung ging an Ulrich Noethen für seinen Kommissar Michel in «Das unsichtbare Mädchen».

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.