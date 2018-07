Vettel auch im zweiten Training Zweiter - Alonso Fünfter

Sao Paulo (dpa) - Sebastian Vettel hat auch im zweiten Training zum Großen Preis von Brasilien Rang zwei belegt. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister aus Heppenheim musste sich am Freitag in Sao Paulo erneut Lewis Hamilton geschlagen geben. Der britische McLaren-Pilot war um 0,274 Sekunden schneller als Vettel im Red Bull. Fernando Alonso erreichte wie am Vormittag nur den fünften Platz. Der Ferrari-Pilot aus Spanien muss im Rennen am Sonntag aber 14 Punkte mehr als Vettel holen, um diesem noch den WM-Titel streitig machen zu können. Michael Schumacher aus Kerpen erreichte im zweiten Training Rang sechs vor seinem Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg aus Wiesbaden.

Düsseldorfs erster Bundesliga-Heimsieg seit 1997: 2:0 gegen HSV

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat den ersten Heimsieg in der Fußball-Bundesliga seit mehr als 15 Jahren geschafft. Der Aufsteiger setzte sich am Freitagabend mit 2:0 (1:0) gegen den Hamburger SV durch. Robbie Kruse (45.+2 Minute) und Stefan Reisinger (63.) erzielten vor 54 000 Zuschauern in der ausverkauften Arena die Tore. Die Fortuna verließ somit zu Beginn des 13. Spieltags die Abstiegszone. Nach vier Auswärtsspielen ohne Niederlage verpassten die schwachen Hamburger den Anschluss an die Europapokalplätze. Den letzten Heimsieg in der Bundesliga hatten die Düsseldorfer in ihrem Abstiegsjahr am 5. April 1997 gegen den FC St. Pauli gefeiert.

Köln schlägt Bochum - Regensburgs Trainer Gerber weiter sieglos

München (dpa) - Der 1. FC Köln hat sich mit seinem erst zweiten Heimsieg im gesicherten Mittelfeld der 2. Fußball-Bundesliga behauptet. Die bisher weitgehend enttäuschenden Rheinländer schlugen am Freitagabend den VfL Bochum verdient mit 3:1 (2:0) und sind jetzt seit immerhin drei Partien ungeschlagen. Jahn Regensburg verpasste beim 1:3 (1:0) gegen den VfR Aalen auch im dritten Versuch seinen ersten Erfolg unter dem neuen Trainer Franz Gerber und steckt weiter tief im Abstiegsschlamassel. Der SC Paderborn und Dynamo Dresden trennten sich zum Auftakt des 15. Spieltages mit 2:2 (2:2).

Brasilien entlässt Fußball-Nationaltrainer Menezes

Sao Paulo (dpa) - Gut anderthalb Jahre vor Beginn der Heim-WM hat Fußball-Rekordweltmeister Brasilien seinen Nationaltrainer Mano Menezes entlassen. Das berichteten brasilianische Medien am Freitag. Der Verband CBF wollte sich zunächst nicht konkret zu der Demission äußern. Nachdem Goldfavorit Brasilien im Sommer den Olympiasieg in London verpasst hatte, vergrößerte sich die Kritik am umstrittenen Coach Menezes. Der 50-Jährige hatte im Sommer 2010 die Nachfolge von Carlos Dunga nach dem WM-Viertelfinalaus übernommen. Als Favoriten auf den Trainerposten, der offenbar erst im Januar besetzt werden soll, gelten Muricy Ramalho, Luiz Felipe Scolari und Tite.

Steffen und Biedermann erneut Freistil-Meister

Wuppertal (dpa) - Paul Biedermann und Britta Steffen haben bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften in Wuppertal ihre ersten Freistilrennen gewonnen. Weltrekordler Biedermann siegte am Freitag über die 200 Meter in 1:43,47 Minuten und blieb damit wie schon beim Weltcup zuvor unter der WM-Norm. Dimitri Colupaev verfehlte als Zweiter in 1:43,63 die Norm um zwölf Hundertstelsekunden. Britta Steffen schlug über 100 Meter Freistil nach guten 52,60 Sekunden an und unterbot ebenfalls erneut die Norm für die Kurzbahn-WM Mitte Dezember in Istanbul. Auch ihre künftige Trainingskollegin Daniela Schreiber aus Halle/Saale schaffte in 53,11 die WM-Norm.

Skeletonpilotin Thees gewinnt Weltcup in Whistler

Whistler (dpa) - Skeletonpilotin Marion Thees hat den ersten deutschen Weltcupsieg in diesem Winter eingefahren. Die zweimalige Weltmeisterin aus Friedrichroda, die beim Weltcup-Auftakt vor zwei Wochen in Lake Placid auf Rang drei landete, fuhr am Freitagmorgen (Ortszeit) auf der gefährlichen Olympia-Bahn von 2010 Bestzeit im ersten Lauf und verwies mit der zweitbesten Zeit im Finaldurchgang die Lokalmatadorin Sarah Reid mit 17 Hundertstelsekunden auf Rang zwei. Dritte im Whistler Sliding Center wurde die Britin Elizabeth Yarnold. Die deutsche Meisterin Anja Huber, die in der Vorwoche in Park City Dritte geworden war, landete auf Platz acht. Cathleen Lorenz aus Oberhof wurde Zehnte.

Deutsche Skispringer bei Mixed-Premiere auf Platz vier =

Lillehammer (dpa) - Die deutschen Skispringer haben bei der Schneepremiere im Mixed-Weltcup den vierten Platz erreicht. Ulrike Gräßler (Klingenthal), Richard Freitag (Aue), Carina Vogt (Degenfeld) und Severin Freund (Rastbüchl) kamen am Freitagabend in Lillehammer auf 875,7 Punkte. Den Sieg holte sich das Gastgeberteam aus Norwegen mit 983,1 Zählern. Japan (966,0 Punkte) belegte den zweiten Platz vor Italien (899,0). Die favorisierten Österreicher wurden nach dem ersten Durchgang disqualifiziert, da der Anzug von Andreas Kofler nicht regelkonform war.

DEL: Mannheim verliert Spitzenspiel gegen Köln

Berlin (dpa) - Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das Spitzenduell gegen die Kölner Haie am Freitag mit 2:5 verloren. Dennoch bleibt der Vizemeister mit 41 Punkten auf Platz eins vor den Kölnern, die nun 39 Zähler haben. Im Duell zwischen dem Dritten aus Hamburg und dem Vierten aus Berlin gewannen die Hanseaten 3:1. Für die Freezers war dies der siebte Erfolg im achten Match.

NHL-Lockout um zwei Wochen ausgeweitet - Saison stark gefährdet

New York (dpa) - Wegen des Arbeitskampfes in der nordamerikanischen Eishockey Liga NHL sind zwei weitere Wochen der Spielzeit abgesagt worden. Durch die Entscheidung am Freitag wird der sogenannte Lockout bis zum 14. Dezember ausgeweitet. Mittlerweile ist der gesamte Spielbetrieb stark gefährdet. Durch den Streit zwischen Spielern und Teambesitzern wurde auch das traditionelle Allstar-Wochenende, das vom 24. bis 27. Januar 2013 in Columbus stattfinden sollte, abgesagt. Weges des Lockouts sind bereits 422 Spiele ausgefallen.

Bamberger Basketballer verlieren in Istanbul

Istanbul (dpa) - Die Brose Baskets Bamberg haben im Kampf um den Einzug in die Zwischenrunde der Basketball-Euroleague einen erneuten Rückschlag erlitten. Der deutsche Doublesieger verlor am Freitagabend beim türkischen Meister Besiktas Istanbul mit 72:83 (42:36). Als Tabellenvierter der Vorrundengruppe D droht weiterhin das vorzeitige Aus. Gefährlich werden im Wettstreit ums Weiterkommen können Bamberg Lietuvos Rytas Vilnius als Fünfter und Partizan Belgrad als Sechster. Der vierte Platz würde Bamberg reichen.

SC Magdeburg gewinnt im EHF-Cup mit 30:27 gegen Skopje

Magdeburg (dpa) - Handball-Bundesligist SC Magdeburg muss um das Weiterkommen im EHF-Cup bangen. Die Elbestädter gewannen am Freitagabend vor 2000 Zuschauern in der Hermann-Gieseler-Halle das kampfbetonte Hinspiel in der 3. Runde gegen HC Vardar PRO Skopje zwar mit 30:27 (16:13), doch im Rückspiel erwartet den ersten deutschen Champions-League-Sieger ein enorm schweres Spiel in Mazedonien. Beste Werfer bei Magdeburg waren der Norweger Stian Tönnesen (6/1) und Moritz Schäpsmeier mit vier Toren.