Gaza (AFP) Im Süden des Gazastreifens ist am Freitag nach Medizinerangaben ein Palästinenser durch israelische Schüsse getötet worden. Der 21-Jährige sei unweit der Grenze zu Israel tödlich getroffen worden, sagte ein Sprecher der palästinensischen Rettungsdienste. Sieben weitere Palästinenser wurden bei dem Vorfall in dem Dorf Chusa verletzt. Es handelt sich um den ersten derartigen Zwischenfall seit Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas am Mittwochabend.

