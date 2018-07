Kairo (dpa) - Demonstranten haben am Freitag in Ägypten mehrere Büros der Partei der Muslimbruderschaft angezündet. Nach Angaben arabischer Medien gingen Büros der Partei für Freiheit und Gerechtigkeit (FJP) in Alexandria, Port Said und Suez in Flammen auf.

In einem Vorort von Kairo wurde ein Brandanschlag auf ein FJP-Büro verhindert. In mehreren Provinzen kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Islamisten und Aktivisten.

Auslöser für die Konfrontation ist eine Verfassungserklärung, die der islamistische Präsident Mohammed Mursi am Donnerstagabend hatte verkünden lassen. Mursi hat sich damit über mehrere Entscheidungen der Justiz hinweggesetzt und so seine eigenen Machtbefugnisse erweitert.

Auf dem Tahrir-Platz in Kairo riefen Tausende Demonstranten: «Nieder mit der Herrschaft des Oberhauptes der Muslimbrüder». Vor dem Präsidentenpalast In Kairo und in der südlichen Stadt Luxor fanden sich Islamisten zu Solidaritätskundgebungen für Mursi zusammen.