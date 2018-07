Singapur (AFP) Heftige Emotionen hat bei den Menschen in Singapur eine Studie des US-Meinungsforschungsinstitut Gallup ausgelöst, sie seien das gefühlloseste Volk weltweit. Der in dem Stadtstaat herrschende ständige Konkurrenz- und Existenzkampf lasse nur wenig Raum für Gefühle, argumentierten sie am Freitag in Internetforen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.