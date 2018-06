Genf (AFP) Wegen der Kämpfe im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind nach UN-Angaben nahezu alle Flüchtlingslager in der Provinz Nord-Kivu von der Außenwelt abgeschnitten. Nur zu einem Lager südwestlich der umkämpften Provinzhauptstadt Goma, die am Dienstag von den Rebellen der M23-Miliz eingenommen wurde, gebe es noch Zugang, sagte der Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), Adrian Edwards, am Freitag in Genf. In den insgesamt 31 Flüchtlingslagern in der Region seien derzeit etwa 108.000 Menschen untergebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.