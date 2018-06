Kairo (dpa) - Mit Tränengas hat die ägyptische Polizei am Morgen Gegner von Präsident Mohammed Mursi auf dem Tahrir-Platz in Kairo aufgeschreckt. Das berichteten Anwohner. Nach dem Massenprotest gegen die Verfassungserklärung des Präsidenten hatten einige hundert Demonstranten die Nacht auf dem Platz verbracht. Einer ihrer Sprecher sagte, die Protestaktion werde so lange andauern, bis die Verfassungserklärung zurückgenommen wird. Mursi hatte damit die Kompetenzen der Justiz eingeschränkt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.